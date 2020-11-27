Türk fotoğrafçı Mert Alaş'a Jennifer Lopez çıplak pozlar verdi beğeni yağdı

Son olarak Amerikan Müzik Ödülleri gecesindeki performansıyla hayranlarını ikiye bölen Jennifer Lopez, bu kez sosyal medyayı salladı. Amerikan Müzik Ödülleri gecesinde transparan sahne kıyafeti ve dansıyla çok konuşulan Lopez, son Instagram paylaşımlarıyla hakkında çıkan bütün iddiaları unutturdu.