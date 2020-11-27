Türk fotoğrafçı Mert Alaş'a Jennifer Lopez çıplak pozlar verdi beğeni yağdı
Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, Türk fotoğrafçı Mert Alaş'a çıplak poz verdi. Instagram'da 133 milyon takipçisi olan Lopez, pozlarıyla mest etti.
Son olarak Amerikan Müzik Ödülleri gecesindeki performansıyla hayranlarını ikiye bölen Jennifer Lopez, bu kez sosyal medyayı salladı. Amerikan Müzik Ödülleri gecesinde transparan sahne kıyafeti ve dansıyla çok konuşulan Lopez, son Instagram paylaşımlarıyla hakkında çıkan bütün iddiaları unutturdu.
Instagram'da 133 milyon takipçisini bulunan Jennifer Lopez, Türk fotoğrafçı Mert Alaş'a çıplak haliyle pozlar verdi. 51 yaşındaki dünyaca ünlü şarkıcının o halleri görenleri mest etti.
Senelere meydan okuyan Lopez, Türk fotoğrafçı Mert Alaş'ı da fotoğraflarının altına etiketlemeyi atlamadı.
Mert Alaş'ın çekimlerini yaptığı Jennifer Lopez'in çıplak pozları toplamda 10 milyona yakın beğeni aldı.