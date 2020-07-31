Türk F-16'ları Azerbaycan'da! Ermenistan'ın gözünü korkuttular
AZERBAYCAN-Ermenistan gerilimi sürerken, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 savaş uçakları Azerbaycan'a gitti. "TurAz Kartalı 2020" tatbikatına katılacak F-16'lar törenle karşılandı.
Türk ve Azerbaycan hava ve kara kuvvetlerinin başlattığı geniş kapsamlı ortak askeri tatbikatta yer alacak Türk F-16 uçakları Azerbaycan'a gitti.
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Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, tatbikatın hava unsurlarının yer alacağı kısım olan "TurAz Kartalı 2020"ye katılacak F-16'lar törenle karşılandı.
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Törende, İstiklal Marşı ve Azerbaycan milli marşı seslendirildi.
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TurAz Kartalı tatbikatı, Bakü, Nahçıvan, Gence, Kürdemir ve Yevlah'ta sürdürülecek ve 10 Ağustos'ta sona erecek.
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