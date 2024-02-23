"Türk Escobar"ın çetesine darbe! 20 milyar liralık mal varlığına el konuldu, ele geçirilenler emniyette sergilendi

Türkiye ve dış ülkelerdeki uyuşturucudan sorumluydular

Ulusal ve uluslararası alanda uyuşturucu madde ticareti başta olmak üzere organize suç örgütü içerisinde kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle halen cezaevinde olan, silahlı organize suç örgütü elebaşı Ürfi Çetinkaya ile yaklaşık 25 yıldır birlikte hareket eden ve halen İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Başkanlığı görevini yürüten oğlu Rüstem Çetinkaya'nın da içerisinde bulunduğu suç örgütünün, Almanya, Bulgaristan, İspanya, Moritanya, Portekiz ve Yunanistan ülkelerinde ele geçen yaklaşık 13 ton, Türkiye’de ele geçen 24 ton olmak üzere toplam 37 ton uyuşturucudan sorumlu oldukları tespit edilmişti.