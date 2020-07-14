Türk edebiyatının usta yazarı Adalet Ağaoğlu vefat etti Adalet Ağaoğlu nereli?

Adalet Ağaoğlu nereli? Eşi ve çocukları kim?

Adalet Ağaoğlu, 13 Ekim 1929 tarihinde Ankara, Nallıhan’da doğmuştur. Babası Hafız Mustafa Sümer’dir. Dört çocuklu bir ailenin ikinci çocuğu ve tek kızıdır. Tiyatro ve sinema oyuncusu, oyun yazarı Güner Sümer kardeşidir. İlkokulu Nallıhan’da okudu sonra 1938 yılında Ankara’ya taşındılar. Ortaokul ve liseyi Ankara Kız Lisesi'nde tamamladıktan sonra 1950 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nin Fransız Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu.