Türk edebiyatının usta yazarı Adalet Ağaoğlu vefat etti Adalet Ağaoğlu nereli?
Türk edebiyatının acı kaybı! Usta yazar Adalet Ağaoğlu, 91 yaşında hayatını kaybetti.
Türk edebiyatının usta kalemi Adalet Ağaoğlu, 91 yaşında hayatını kaybetti. Boğaziçi Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, "Edebiyatımızın büyük ismi, Boğaziçi Üniversitesi Fahri Doktora sahibi değerli yazar Adalet Ağaoğlu'nu kaybettik. Eserleriyle her zaman yaşayacak" denildi. Ağaoğlu 91 yaşındaydı.Türk edebiyatının en önemli romancılarından biri olarak kabul edilen Adalet Ağaoğlu kimdir? Adalet Ağaoğlu nereli? Adalet Ağaoğlu'nun eşi kim? Adalet Ağaoğlu'nun romanları hangileri? İşte tüm ayrıntılar...
Adalet Ağaoğlu nereli? Eşi ve çocukları kim?
Adalet Ağaoğlu, 13 Ekim 1929 tarihinde Ankara, Nallıhan’da doğmuştur. Babası Hafız Mustafa Sümer’dir. Dört çocuklu bir ailenin ikinci çocuğu ve tek kızıdır. Tiyatro ve sinema oyuncusu, oyun yazarı Güner Sümer kardeşidir. İlkokulu Nallıhan’da okudu sonra 1938 yılında Ankara’ya taşındılar. Ortaokul ve liseyi Ankara Kız Lisesi'nde tamamladıktan sonra 1950 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nin Fransız Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu.
İlk defesinde tiyatro eleştirileri yayımlayarak yazarlığa başladı. 1948-50 arasında Kaynak Dergisi'nde şiirleri yayımlandı. Açılan bir sınavla Ankara Radyosu'na girdi. 1951-1970 yılları arasında Burada ve kuruluşundan sonra TRT’de çeşitli görevlerde bulundu. Kurumun özerkliğine el konulması gerekçesiyle TRT Radyo Dairesi Başkanlığı’ndan istifa etti ve 1970′den bu yana yazarlıktan başka bir işle uğraşmadı.
Ankara'nın ilk özel tiyatrosu olan "Meydan Sahnesi"'nin kurucuları arasında oldu. Meydan Sahne Dergisi'ni çıkardı. 1953 yılında tiyatro konusunda görgü ve bilgisini arttırmak üzere Paris'e gitti. 1953 yılında yazdığı “Bir Piyes Yazalım” tiyatro oyunu 1953′te Ankara’da sahnelendi. İlk romanını yazana kadar oyun yazarlığını sürdürdü. Üst üste yazdığı oyunlarla altmışlı ve yetmişli yılların önde gelen oyun yazarlarından oldu.