Türk duvarı 80'li yılların savunması gibiydi Şenol Güneş dilerim istifasını yazıyordur
Spor yazarları, EURO 2020'den puansız ve -7 averajla ayrılan A Milli Takım futbolcularının sergilediği kötü oyuna ve Şenol Güneş'e sert eleştirilerde bulundu.
EURO 2020'ye büyük umutlarla giden Milli takımımız için turnuva tam anlamıyla hüsranla bitti. A Grubu'nun son maçında İsviçre'ye 3-1 mağlup olan Türkiye, EURO 2020'yi puansız tamamlarken çok büyük hayal kırıklığı yarattı. Spor yazarları da A Milli Takımı'n EURO 2020'den sıfır çekerek elenmesini köşelerinde değerlendirirken sert eleştirilerde bulundular.
YANLIŞ HAYAL KURDUK | Bülent Timurlenk - İnsanlar seni hayal kırıklığına uğratmaz, sen yanlış insanlar üzerine hayal kuruyorsundur... Bizi EURO 2020'ye getiren; sadece 3 gol yememiz, Dünya Şampiyonu Fransa karşısında iki maçtaki oyunumuz, Avrupa'nın 5 büyük liginde forma giyen yeni jenerasyon ve kral Burak Yılmaz... Hayal kurmamız doğru olandı. Hollanda ve Norveç dahil bize futbol çıtası gösteren teknik kadro ve futbolcular yanlış insanlar olamaz. İşte tam bu yüzden yaşadığımız büyük hayal kırıklığıdır. Uluslar Ligi ve Dünya Kupası elemelerinde kalemizde 14 gol gördük. Takım savunması sallanıyordu, biz defans oyuncularını tek tek övdük. Aday kadroda yerleri rezerve olanlar yerine hak eden en az üç adamı memlekette bıraktık. (SABAH)
GÜNEŞ'E YAZAR... | Mustafa Sapmaz - Sonuçta turnuva bu. Avrupa Şampiyonası'nda gruptan çıkamayabilirsin. Ancak bu kadar kötü futbol oynamaya hakkın yok. Turnuvaya son dünya şampiyonu Fransa'nın grubundan onlara yenilmeden gelince tüm Avrupa'nın kafasını çevirip kendimize baktıracak kadar dikkat çekmiştik. Hele Dünya Kupası elemelerinde Hollanda ve Norveç maçlarını kazanınca sürpriz yapabilecekler listesine adımızı yazdırmıştık. Ancak öyle bir giriş yaptık ki podyuma havalı çıkıp, paldır küldür yuvarlanarak indik. Bu sonucun ortaya çıkmasında bana göre iki sebep var. Sezon içerisinde hiçbir oyuncunun fiziksel formunu yükseltecek çalışma yapılmaması. Bu atletik performans departmanına yazar. Diğeri de her takımın güçlü bir taktik anlayışı varken, biz oyuncuların ayağına baktık. Bu da Şenol Güneş'e yazar. Sergilenen bu futbolun 2022 Dünya Kupası elemelerini etkilememesi dileğiyle... (AKŞAM)
ÜZÜLMEDİK... UTANDIK | Şansal Büyüka - Herkes küskün... Kalem küskün... Millet küskün... Bu millet ızdırap çekmekten, hayal kırıklığı yaşamaktan, her yarışı “mutsuz son”la tamamlamaktan bıktı artık... Kalemler kötü yazmaktan usandı artık... Bu rezillik kaderimiz olamaz. Euro 2020‘ye “sürpriz takım, gizli favori” olarak giden milli takım, şampiyonanın “en kötü” takımı olarak dönüyor. Yakışıyor mu bize? Yakışıyor mu, sezon boyu Avrupa’yı sallayan bizim çocuklara?Avrupa takımlarında üst düzey performans gösteren “bizimkiler”, acaba “Türk’ün Türk’e ettiğini kimse etmez” misali bir takımda buluşunca birbirlerini mi bozuyorlar? Dünyanın gerçeği var. Futbolda atletik takımlar kazanıyor. Daha fazla koşan, daha diri, daha çabuk, daha gayretli, çok daha iyi mücadele eden takımlar... Bizde bu “daha... Daha... Daha“lardan teki bile yok... Oynadığımız her takım bize karşı en az 8-10 net gol pozisyonuna girdi. Galler‘in yıllık 330 bin euro alan stajyer hocasına bile “Türkler’e beş atardık” dedirtecek kadar rezil maçlar oynadık. Hakan Çalhanoğlu‘nu Milan‘da izliyorum. Bir maçta sol bekin önünde, kenarda oynadığını görmedim. Sol içte oynuyor. Kenarı sevmiyor zaten... Bizim milli takımda sol bekin önünde kenarda... Tabi şeklen öyle... Kenarda hiç yok... (MİLLİYET)