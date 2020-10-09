Türk dizileri sayesinde İspanyolların psikolojisi düzeldi! Can Yaman'a bayılıyorlar
İSPANYA'da gün geçtikçe daha popüler olan Türk dizileri, İspanyolların sosyal yaşantısının bir parçası olmaya başladı.
Yazar Antonio Gala'nın 1993'te yayımlanan "Türk Tutkusu" (Pasion Turca) kitabıyla bu zamana kadar kendilerini Türkiye ile daha çok özdeşleştiren İspanyol halkı, artık Türk dizileriyle Türkiye'ye daha farklı bir açıdan bakıyor.
Ailesiyle İstanbul'a tatile gelen bir İspanyol kadının, burada Türk turist rehberine aşık olmasını konu alan ve sinemaya da uyarlanan kitabın İspanya'da yarattığı imajı çeşitlendiren Türk dizileri, beğeninin ötesinde ilgi topluyor.
Öyle ki, İspanya'nın birçok kentinde sokakta dolaşırken Türkçe konuştuğunuzu duyan İspanyolların yanınıza gelerek, size Türkçe "Merhaba, nasılsınız?" demesi, Türk dizilerinden veya aktörlerinden bahsetmesi olağan bir şey haline geldi.
Şeker göndermek için yardım istiyorlar
Hatta son dönemde İspanyolların Türk dizileri nedeniyle Türkiye'nin Madrid Büyükelçiliğine telefon, elektronik posta ve mektup yoluyla ulaşmaları dikkati çekiyor. Bunlar arasında senaristleri, aktörleri ve yönetmenleri tebrik etmenin yanı sıra İstanbul'a gitmek, dizilerde gördükleri oyuncularla tanışmak, hayranı olduğu oyuncuya sevdiğini bildiği şekeri göndermek için bile yardım isteyenler bulunuyor.