Türk dizileri sayesinde İspanyolların psikolojisi düzeldi! Can Yaman'a bayılıyorlar

Şeker göndermek için yardım istiyorlar

Hatta son dönemde İspanyolların Türk dizileri nedeniyle Türkiye'nin Madrid Büyükelçiliğine telefon, elektronik posta ve mektup yoluyla ulaşmaları dikkati çekiyor. Bunlar arasında senaristleri, aktörleri ve yönetmenleri tebrik etmenin yanı sıra İstanbul'a gitmek, dizilerde gördükleri oyuncularla tanışmak, hayranı olduğu oyuncuya sevdiğini bildiği şekeri göndermek için bile yardım isteyenler bulunuyor.