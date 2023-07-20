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Türk Dil Kurumu bazı sözcüklerin yazımını değiştirdi! İşte o sözcüklerin yeni halleri

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Türk Dil Kurumu bazı sözcüklerin yazımını değiştirdi! İşte o sözcüklerin yeni halleri

Türk Dil Kurumu (TDK) pek çok sözcüğün yazımında değişikliğe gitti. Artık unvan değil ünvan; çiğ börek değil çi börek... İşte o sözcüklerden bazıları...

Türk Dil Kurumu bazı sözcüklerin yazımını değiştirdi! İşte o sözcüklerin yeni halleri

Türk Dil Kurumu'na (TDK) ait Türkçe Sözlük'ün 12. baskısı, 82 bin 135 madde başı, 18 bin 133 madde içi olmak üzere söz, terim, deyim ve anlamdan oluşan 132 bin 334 söz varlığına sahip.

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Türk Dil Kurumu bazı sözcüklerin yazımını değiştirdi! İşte o sözcüklerin yeni halleri

NTV'de yer alan habere göre 12. baskıyla birlikte pek çok sözcüğün yazımı güncellendi. İşte o sözcüklerden bazıları...

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Türk Dil Kurumu bazı sözcüklerin yazımını değiştirdi! İşte o sözcüklerin yeni halleri

Doğubeyazıt (Eski) / Doğubayazıt (güncel)

Horon vurmak (eski) / Horon tepmek (güncel)

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Türk Dil Kurumu bazı sözcüklerin yazımını değiştirdi! İşte o sözcüklerin yeni halleri

Çiğ börek (eski) / çi börek (güncel)

Yeşilzeytin (eski) / yeşil zeytin (güncel)

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