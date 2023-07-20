Türk Dil Kurumu bazı sözcüklerin yazımını değiştirdi! İşte o sözcüklerin yeni halleri

Türk Dil Kurumu'na (TDK) ait Türkçe Sözlük'ün 12. baskısı, 82 bin 135 madde başı, 18 bin 133 madde içi olmak üzere söz, terim, deyim ve anlamdan oluşan 132 bin 334 söz varlığına sahip.



