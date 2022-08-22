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'Türk Boksör' lakaplı Ümit Sucu, aşk vaadiyle sevgilisini yüzbinlerce lira dolandırdı

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'Türk Boksör' lakaplı Ümit Sucu, aşk vaadiyle sevgilisini yüzbinlerce lira dolandırdı

İNGİLTERE bu olayı konuşuyor. İngiltere'de yaşayan "Türk boksör" lakabıyla tanınan eski boksör Ümit Sucu'nun, sevgilisini 'aşk vaadiyle' yüzbinlerce TL dolandırdığı ortaya çıktı.

'Türk Boksör' lakaplı Ümit Sucu, aşk vaadiyle sevgilisini yüzbinlerce lira dolandırdı

İngiltere, “Türk savaşçı” lakaplı Ümit Sucu’yu ve Alison Wood’u dolandırmasını konuşuyor. İngiliz tabloid gazetesi, “Romeo” lakabını takarak Ümit Sucu’nun Wood’dan tam 35 bin sterlin (yaklaşık 748 bin TL) aldığını ve daha sonra sırra kadem bastığını yazdı.

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'Türk Boksör' lakaplı Ümit Sucu, aşk vaadiyle sevgilisini yüzbinlerce lira dolandırdı

Kanser tedavisi olsun diye 35 bin pound verdim

İngiliz medyası, Alison Wood isimli kadının “kanser tedavisi” için Sucu’ya 35 bin pound verdiğini yazdı. Ancak kanser olan Sucu değildi ve o parayı Türkiye'ye gönderdi.

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'Türk Boksör' lakaplı Ümit Sucu, aşk vaadiyle sevgilisini yüzbinlerce lira dolandırdı

Wood yaşadıklarını anlattı. 51 yaşındaki Wood, Sucu’nun hayallerindeki adam olduğunu düşündüğünü söylerken, Türk boksörün evli olduğunu öğrendiğini ve annesinin kanser tedavisi için para gönderdiğini söyledi.

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'Türk Boksör' lakaplı Ümit Sucu, aşk vaadiyle sevgilisini yüzbinlerce lira dolandırdı

Aşk gözümü kör etti

Wood toplam 35 bin sterlin verdiğini ve 9 bin sterlini geri aldığını söylerken mahkemenin de 7210 poundun iadesine yönelik karar çıkardığını dile getirdi.

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