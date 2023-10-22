Türk bilim insanları yenilebilen bitki çayı poşeti geliştirdi

Hastaoğlu, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, "Meyve ve Sebze Kabuklarından İçecek Geliştirilmesi ve Moleküler Gastronomi Teknikleri ile Sunum Olanaklarının Belirlenmesi" başlıklı projeyle, TÜBİTAK'tan "Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Yenilikçi Çözümler Araştırma Projeleri Destek Programı" kapsamında destek almaya hak kazandıklarını söyledi.