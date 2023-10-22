Türk bilim insanları yenilebilen bitki çayı poşeti geliştirdi
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi akademisyenlerince geliştirilen TÜBİTAK destekli projeyle, meyve-sebze kabuklarından, yenilebilir poşetiyle suda eriyen bitki çayı elde edildi.
AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan Sıfır Atık Projesi'ne, akademisyenler de geliştirdikleri projelerle katkı sağlıyor.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emre Hastaoğlu, Araştırma Görevlisi Şefahat Taşçı, yüksek lisans öğrencisi Beyza Nur İlhan Akyel ve lisans öğrencisi Büşra Kocaman'la birlikte gıda sektöründe "sıfır atık" imkanı sağlayacak proje geliştirdi.
Hastaoğlu, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, "Meyve ve Sebze Kabuklarından İçecek Geliştirilmesi ve Moleküler Gastronomi Teknikleri ile Sunum Olanaklarının Belirlenmesi" başlıklı projeyle, TÜBİTAK'tan "Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Yenilikçi Çözümler Araştırma Projeleri Destek Programı" kapsamında destek almaya hak kazandıklarını söyledi.
Yenilebilir kılıf içinde, kurutulmuş meyve-sebze kabuklarından elde edilmiş suda çözünebilir toz bitki çayı yaptıklarını anlatan Hastaoğlu, kılıfı yenilebilir ve sıcak suda eriyen bir materyalden elde edilen ürünün, mikroplastiğin olumsuz etkilerini ortadan kaldırdığına işaret etti.