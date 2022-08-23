Türk askeri 'Somali Kartalları' yetiştiriyor Mogadişu'daki Anadolu Kışlası görüntülendi
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığı (STGK), Somali'nin nitelikli askeri personel ihtiyacının karşılanmasına ciddi katkı sağlıyor.
Türkiye ile Somali arasında 2010'da imzalanan askeri alanda eğitim, teknik ve bilimsel iş birliğine yönelik çerçeve anlaşmadan itibaren başlayan süreçte, iki ülke ilişkileri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 19 Ağustos 2011'de ülkeyi ziyaretiyle hızlandı.
Devamında imzalanan anlaşma, protokol ve Bakanlar Kurulu kararının ardından STGK, 2017'de Somali'ye ulaştı. Komutanlığın halen görev yaptığı Anadolu Kışlası, 30 Eylül 2017'de dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar tarafından açıldı.
Hint Okyanusu kıyısındaki kışlada Somali güvenlik kuvvetlerinin teşkilat, eğitim-öğretim, askeri altyapı ve lojistik sistemlerine yönelik iyileştirme, destek ve yardım faaliyetleri sürdürülüyor.
Ayrıca Somali Silahlı Kuvvetlerinin yeniden yapılandırılmasına destek amacıyla Somali Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına danışmanlık yapılıyor.