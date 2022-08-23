Türk askeri 'Somali Kartalları' yetiştiriyor Mogadişu'daki Anadolu Kışlası görüntülendi

Türkiye ile Somali arasında 2010'da imzalanan askeri alanda eğitim, teknik ve bilimsel iş birliğine yönelik çerçeve anlaşmadan itibaren başlayan süreçte, iki ülke ilişkileri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 19 Ağustos 2011'de ülkeyi ziyaretiyle hızlandı.