Türk askeri, Kosovalı çocukların yüzünü ‘bayramlık’ ile güldürdü

Türk askerlerinin tarafından yardım paketi ve torununa bayramlık kıyafet verildiğini söyleyen Besa Krasniçi isimli vatandaş, Mehmetçiğin 20 yıldan bu yana her türlü destekle yanlarında olduğunu söyledi. Türk askerine ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da teşekkür eden Krasniçi, “Allah Türkiye Cumhuriyetini başımızdan eksik etmesin” dedi.