Türk anne ile İranlı babanın velayet savaşı! 'Öz babası cinsel istismarda bulundu'...
İzmir'de yaşayan yazar Meliha Y. (47) ile boşandığı İranlı müzisyen eşi Mehdi D. 9 yaşındaki kızları D.'nin velayeti için savaşıyor. Mahkeme küçük kızın velayetini anneye verdi. Amerika'da yaşayan baba, kızının velayetini almak için yeniden mahkemeye gitti. Mahkemeye sunulan 'Kör kuyularda merdivensiz kalırsın umarım Meliha' mesajı olay oldu.
İzmir'de yaşayan yazar Meliha Y. (47) 2013 yılında evlendiği İranlı müzisyen eşi Mehdi D.'den 2015'te boşandı. Çiftin kızlarının velayeti mahkeme kararıyla anneye verildi. Türkiye'den Amerika'ya taşınan babanın da aylık 500 dolar kızına nafaka ödenmesi kararlaştırıldı.
Öz babası cinsel istismarda...
Yaklaşık 10 aydır nafaka borcunu ödemeyen Mehdi D. kızının velayetini alabilmek için, boşandığı eşinin öz babası tarafından cinsel istismara uğramasından dolayı psikolojisinin bozuk olduğunu iddia ederek Urla Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu.
Kızı ile iletişim kuramadığını ve eski eşinin kızlarına şiddet uyguladığını da öne süren Mehdi D., kızının ses kaydını gizlice alarak mahkemeye delil olarak sundu. İddiaların asılsız olduğunu belirten bir dilekçe ile cevap veren Meliha Y., eski eşinin kendisine üstü kapalı tehdit mesajları gönderdiğini iddia ederek, mesajları mahkemeye sundu.
Mesajları mahkemeye sundu
Küçük yaşta babasının cinsel istismarına uğrayan ve bunu kitabında anlatan yazar Meliha Y., boşandığı eşinin nafaka ödememek için kızının velayetini almaya çalıştığını öne sürdü. Meliha Y., boşandığı eşinin kendisine gönderdiği mesajlarda "Eğer evlenirsen kızını alırım. Sen iyi biliyorsun öz babalar bile kızlarına neler yapıyor" dediğini anlattı.