Türk anne ile İranlı babanın velayet savaşı! 'Öz babası cinsel istismarda bulundu'...

Kızı ile iletişim kuramadığını ve eski eşinin kızlarına şiddet uyguladığını da öne süren Mehdi D., kızının ses kaydını gizlice alarak mahkemeye delil olarak sundu. İddiaların asılsız olduğunu belirten bir dilekçe ile cevap veren Meliha Y., eski eşinin kendisine üstü kapalı tehdit mesajları gönderdiğini iddia ederek, mesajları mahkemeye sundu.