Türk aile yapısının düşünce yapısı çok değişti! Ankette ilginç sonuçlar artık tek ve kız çocuk isteniyor!
Araştırma şirketi Areda Survey ve İstanbul Ticaret Üniversitesi iş birliğiyle Türkiye'de değişen aile yapısı araştırıldı. Araştırmaya, 26 ilden toplam 2 bin 400 kişi katıldı. Anket üzerinden gerçekleşen araştırmada; evlilik ve nikah durumu, çocuk sahipliği, yaşlı bakımı, aileyi bekleyen tehditler, aileyle ilgili değerler, kadının çalışmasına ilişkin tutumlar, ailenin ekonomik durumu, aile ile ilgili yasalar, aile içi şiddet ve boşanma gibi konu başlıkları ele alındı.
Türkiye'de ailenin değişen yapısı araştırıldı. Araştırmada, katılımcıların yüzde 56,3'ünün kız çocuk istediği, yüzde 96,9'un yaşlandığında anne ve babasına bakmakla yükümlü olduğunu düşündüğü gibi sonuçlar ortaya çıktı.
Araştırmanın sonuçları, düzenlenen toplantıda, İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, Areda Survey Genel Müdürü Yusuf Akın ve sosyolog Prof. Dr. Ömer Çaha'nın katılımıyla açıklandı.
Araştırmada, katılımcıların yüzde 7,3'ü erkekler için evlilik yaşının 18'den başlaması gerektiğini düşünürken; kadın için evliliğin 18 yaşından önce başlaması gerektiğini düşünenlerin oranı yüzde 4,8.
Araştırmaya göre, kendisi küçük yaşta evlenenler, erken yaşta evliliği onaylamıyor.
Bir çocuk daha istenmiyor
Araştırmada, katılımcıların yüzde 77,8'inin bir çocuk daha yapmayı düşünmediği ortaya çıktı.
Araştırmaya göre, tek çocuğu olanların yüzde 76,5'i, iki çocuğu olanların yüzde 75,9'u, 3 çocuğu olanların yüzde 88'i, 4 çocuğu olanların ise yüzde 80'i bir çocuk daha yapmak istemiyor.
Katılımcıların, yüzde 39,6'sının da bir aile için iki çocuğun ideal olduğunu düşünüyor.
Kız çocuk isteniyor
Katılımcılara sorulan 'Tek bir çocuğunuz olacak olsa bunun kız mı yoksa erkek mi olmasını istersiniz?' sorusuna, katılımcıların yüzde 56,3'ü kız çocuk; yüzde 43,7'si ise erkek çocuk cevabını verdi.