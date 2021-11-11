Türk aile yapısının düşünce yapısı çok değişti! Ankette ilginç sonuçlar artık tek ve kız çocuk isteniyor!

Bir çocuk daha istenmiyor

Araştırmada, katılımcıların yüzde 77,8'inin bir çocuk daha yapmayı düşünmediği ortaya çıktı.

Araştırmaya göre, tek çocuğu olanların yüzde 76,5'i, iki çocuğu olanların yüzde 75,9'u, 3 çocuğu olanların yüzde 88'i, 4 çocuğu olanların ise yüzde 80'i bir çocuk daha yapmak istemiyor.

Katılımcıların, yüzde 39,6'sının da bir aile için iki çocuğun ideal olduğunu düşünüyor.