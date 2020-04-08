Turizm cennet Kaş'tan "Gelmeyin" çağrısı

Kaş sevginizi bu sese kulak vererek gösterin. O zaman Kaş tüm güzellikleriyle sizi bekliyor olacak. Ne kendinizi ne de Kaş'ı sıkıntıya sokmayın. Zor durumda olan her vatandaşımıza bu zor süreçte ulaşmaya çalışıyoruz. Bu süreci birlikte atlatacağız. Bizim tek isteğimiz vatandaşlarımızın konulan kurallara uyması" dedi.