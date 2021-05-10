Turistlerin denize girdiği Antalya'da 2,5 metre kar! Kapanan yollar açılıyor
Pandemiye rağmen turistler için deniz sezonunun açıldığı turizmin başkenti Antalya'nın dağlık kesimlerindeki Akseki ve Gündoğmuş ilçelerinde göçerlerin yayla yollarını açmak için karla mücadeleye devam ediliyor.
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Akseki'nin 2 bin 500 metre rakımlı Göktepe ve Gündoğmuş ilçesinin 2 bin metre rakımlı Söbüçimen yaylalarında yer yer 2-5 metreyi bulan karla kaplı yolları göçerlerin ulaşımına açmak için çalışıyor.
Yaz mevsiminin kendini göstermeye başladığı bu günlerde göçerler yaylaya çıkmaya hazırlanırken, Antalya Büyükşehir Belediyesi Gündoğmuş’u 55 yaylaya bağlayan Söbüçimen Yayla yolunda boyu 2-5 metreyi bulan karlı yolları açarak yörüklerin göç zamanına yetiştiriyor.
Antalya Büyükşehir Belediyesi hem sahillerde hem de yaylalarda çalışmalarına devam ediyor.
2 bin metre rakımlı Gündoğmuş Söbüçimen ve 2 bin 500 metre rakımlı Akseki'nin Göktepe Yaylası’nın kış aylarında kar nedeniyle ulaşıma kapanan yolunu Büyükşehir Belediyesi açıyor.