Turistlerin denize girdiği Antalya'da 2,5 metre kar! Kapanan yollar açılıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Akseki'nin 2 bin 500 metre rakımlı Göktepe ve Gündoğmuş ilçesinin 2 bin metre rakımlı Söbüçimen yaylalarında yer yer 2-5 metreyi bulan karla kaplı yolları göçerlerin ulaşımına açmak için çalışıyor.