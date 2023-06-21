Turistlerden yoğun ilgi: Pistten çıkan uçak pide salonu olarak hizmet vermeye başladı!
Ankara-Trabzon seferini yaparken 13 Ocak 2018 tarihinde Trabzon Havalimanı'na iniş yaptığı sırada pistten çıkan ardından da Yomra ilçesine çekilerek çürümeye terk edilen yolcu uçağı yapılan çalışmaların ardından pide salonu olarak hizmet vermeye başladı.
Pistten çıktıktan sonra getirildiği Yomra ilçesinde ilçe belediye tarafından 3 yatırımcıya tahsis edilen ve 1 yıl süren ve yaklaşık 5 milyon liraya mal olan çalışmaların ardından pide salonuna dönüştürülen uçağa özellikle Arap turistlerin ilgisi dikkat çekiyor.
Uçakta insanlarımıza pide yedirmek hayalimizdi; Bu hayalimiz gerçek oldu"
Temel Şükrü Yılmaz ve Zafer Celap isimli yatırımcı arkadaşları ile birlikte uçağı pide salonu yapmak için uğraş verdiklerini belirten Abdülkadir Bektaş, "Güzel bir sosyal tesis yaptık. Ülkemize ve dünyaya hizmet edecek olan, yöremizin ürünlerini tanıtacak güzel bir tesis hazırladık.
İnşallah insanlarımıza burada güzel ürünler sunacağız. Uçakta insanlara pide yedirelim diye bir hayal kurmuştuk. Bugün gördüğünüz gibi o hayal gerçek oldu" dedi.
Uçağın hemen yanında cam fanusların da olduğunu kaydeden Bektaş "Bir yenilik olsun insanlar ailesiyle birlikte gelsin hem yemeğini yesin toplantısını yapsın o şekilde düşündük.