Turistlerden yoğun ilgi: Pistten çıkan uçak pide salonu olarak hizmet vermeye başladı!

Uçakta insanlarımıza pide yedirmek hayalimizdi; Bu hayalimiz gerçek oldu"

Temel Şükrü Yılmaz ve Zafer Celap isimli yatırımcı arkadaşları ile birlikte uçağı pide salonu yapmak için uğraş verdiklerini belirten Abdülkadir Bektaş, "Güzel bir sosyal tesis yaptık. Ülkemize ve dünyaya hizmet edecek olan, yöremizin ürünlerini tanıtacak güzel bir tesis hazırladık.