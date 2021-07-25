Turistler akın etti! Sivas'ta altın sarısı rengi görenler telefona sarıldı: İlk kez...
SİVAS'ta altın sarısı rengiyle Pamukkale travertenlerini andıran Altınkale görenleri büyüledi.
Sivas kent merkezine 31 kilometre uzaklıkta bulunan Altınkale, şu günlerde ziyaretçi akınına uğruyor. Kısıtlamaların kaldırılması, bayram tatili ve sıcak havayı fırsat bilen birçok vatandaş, Pamukkale’nin kardeşi Altınkale'de eğlenceli vakit geçiyor.
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İl dışından da ziyaretçi akınına uğrayan Altınkale, ziyaretçilerine doyumsuz bir keyif yaşatıyor.
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Suya giren çocukların eğlenceleri ise renkli anlara sahne oluyor.
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Altın sarısı rengiyle eşsiz bir manzara sunan Altınkale havadan drone ile de görüntülendi.
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