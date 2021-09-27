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Turistler akın etti adım atacak yer kalmadı! İstanbul'un yanı başında gören telefona sarıldı

Turistler akın etti adım atacak yer kalmadı! İstanbul'un yanı başında gören telefona sarıldı

İSTANBUL’un yanı başında bulunan ve doğal güzellikleri ile büyüleyen Kocaeli’nin Kartepe ilçesindeki Maşukiye, pandemi süreci sonrasında yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı.

Turistler akın etti adım atacak yer kalmadı! İstanbul'un yanı başında gören telefona sarıldı

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde, Saman Dağları’nın eteklerinde bulunan Maşukiye, pandemi sonrasında yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı. Sonbaharın da gelmesi ile birlikte güzelliği ile büyüleyen Maşukiye, Ankara, İstanbul, Sakarya başta olmak üzere çevre illerden gelen yerli ve Arap turistlerin ilgi odağı oldu. 

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Turistler akın etti adım atacak yer kalmadı! İstanbul'un yanı başında gören telefona sarıldı

Günlük birlik tatil yapmak isteyen vatandaşlar, İstanbul’a 120 kilometre uzaklıkta bulunan Maşukiye bölgesine adeta akın ediyor. Kayak merkezileri ile kış tatilcilerinin yoğun olarak tercih ettiği bölge, sonbaharda da vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. 

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Turistler akın etti adım atacak yer kalmadı! İstanbul'un yanı başında gören telefona sarıldı

Doğa yürüyüşü, ATV turu, zeplin yaparak doyasıya eğlenme fırsatı bulan vatandaşlar, Sapanca Gölü manzarası eşliğinde doğanın tadını çıkartıyor. Fotoğraf çekip ve öz çekim yapan yerli ve yabancı turistler, bölgenin doğal güzellikleri ve çeşitli aktivitelerle hoşça vakit geçirdiklerini söyledi.

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Turistler akın etti adım atacak yer kalmadı! İstanbul'un yanı başında gören telefona sarıldı

Bölgede bulunan bir işletmede çalışan Ali Konkur, yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisi ile karşılaştıklarını belirterek, “Pandemi döneminde bile çok fazla ilgi var. İnsanlar evde sıkıldı, rahat nefes almak ve sosyal aktivite yapmak için buralara geliyorlar." dedi. 

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