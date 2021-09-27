Turistler akın etti adım atacak yer kalmadı! İstanbul'un yanı başında gören telefona sarıldı

Bölgede bulunan bir işletmede çalışan Ali Konkur, yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisi ile karşılaştıklarını belirterek, “Pandemi döneminde bile çok fazla ilgi var. İnsanlar evde sıkıldı, rahat nefes almak ve sosyal aktivite yapmak için buralara geliyorlar." dedi.