'Turistik kolaylıklar' adı altında lüks otomobil kaçakçılığı! Devlete verdikleri zarara bakın
İSTANBUL merkezli 9 ilde, otomobil kaçakçılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Çeşitli modelde 24 lüks araca el konulurken şahısların devlete açtıkları zararın miktarı dudak uçuklattı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın koordinesinde harekete geçen İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından ‘turistik kolaylıklar’ kapsamında yurda sokulan lüks otomobillerin Türkiye piyasasında satıldığı bilgisi üzerine geniş çaplı inceleme başlattı.
9 ilde operasyon: Yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul başta olmak üzere Ankara, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Kahramanmaraş, Mardin, Tekirdağ ve Samsun’da 28 Nisan’da eş zamanlı operasyon düzenlendi.
15'i İstanbul'da: Operasyonda, aralarında VIP minibüs ve ciplerin de olduğu 24 lüks otomobil ele geçirildi. Araçların 15’i İstanbul’da, 2’si Samsun’da, 2’si İzmir’de, 2’si Kayseri’de, birer tanesi Kahramanmaraş, Mardin, Tekirdağ’da ele geçirildi.
Şüphelilerin, turistlere tanınan kolaylıkları fırsata çevirerek Türkiye’ getirilen otomobillerin, kişi ya da firmalar tarafında araçlara ait sahte fatura şehadetname veya ÖTV belgesi noterden tescil işlemini gerçekleştirdikleri belirlendi.