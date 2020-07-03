Turist gelmedi halılar depoda nemlendi! Sultanahmet halı tarlasına döndü

Yaklaşık 3 ay boyunca kapalı kalan depodaki halıların nemlendiğini fark eden iş yeri sahibi, sorunu ilginç bir yöntem ile çözmeye karar verdi. Nemlenen halıları çevrede park eden tanıdığı esnaf arkadaşlarının arabalarının üzerine serdi. Birçok müşteri halıların pastel tonlarda tercih etiği için bu yöntemi sıklıkla kullandıkları öğrenildi. Bu sayede halıların hem nem sorunu ortadan kalkıyor hemde renkleri daha pastel tonlara dönüşüyor.