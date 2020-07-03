Turist gelmedi halılar depoda nemlendi! Sultanahmet halı tarlasına döndü
İSTANBUL Sultanahmet’te 3 ay boyunca COVID-19 salgını nedeniyle turistlerin gelmemesi depodaki halıları nemlendirdi işyeri sahipleri bakın ne çözüm buldu.
Korona Virüs (Covid-19) salgını nedeniyle 3 ay boyunca Sultanahmet’te kapalı kalan mağazanın deposundaki halıların bir çoğu nemlendi. İş yeri sahibi ise bu soruna ilginç bir çözüm bularak halıları etraftaki arabaların ve çatıların üzerine serdi. Havadan çekilen görüntülerde onlarca arabaların üzerine kırmızı halıların serilmesi halı tarlalarını anımsattı.
Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktalarından bir yer olan Sultanahmet’te korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle birçok mağaza 3 ay boyunca kapalı kaldı. Normalleşme ile birlikte açılan mağazalardan birisi de turistlerin gözde alışveriş yerlerinden olan bir halı dükkanı.
Yaklaşık 3 ay boyunca kapalı kalan depodaki halıların nemlendiğini fark eden iş yeri sahibi, sorunu ilginç bir yöntem ile çözmeye karar verdi. Nemlenen halıları çevrede park eden tanıdığı esnaf arkadaşlarının arabalarının üzerine serdi. Birçok müşteri halıların pastel tonlarda tercih etiği için bu yöntemi sıklıkla kullandıkları öğrenildi. Bu sayede halıların hem nem sorunu ortadan kalkıyor hemde renkleri daha pastel tonlara dönüşüyor.
Çevrede araçlarını park eden esnaf ise durumdan hiç şikayetçi değil. Kimi zaman araçlarından bir eşya almaya çalıştıklarında zorlansalar bile çevreye gelen turistlerin ilgisini çektiği için esnafın bu yöntemi oldukça benimsediği biliniyor.