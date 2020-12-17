Turgutluspor'u farklı geçen Başakşehir kupada rahat turladı
Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Başakşehir, 2. Lig takımlarından Turgutluspor'u 7-0 yendi ve son 16'ya kaldı. Başakşehir'e galibiyeti ve turu getiren golleri 5'te Danijel Aleksic, 58'de Demba Ba, 65'te Kerim Frei, 69'da Nacer Chadli, 79, 83 ve 90+2'de Fredrik Gulbrandsen kaydetti.
Türkiye Kupası 5. turunda Başakşehir, konuk ettiği 2. Lig ekibi Turgutluspor'u 7-0 yenerek son 16 takım arasına kaldı.
5. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Demba Ba'nın kısa pasında ceza yayının solunda topu kontrol eden Aleksic ceza sahasına girdikten sonra sol ayağıyla vuruşunu yaptı. Uzak direğe çarpan meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0
58. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye çıkardı. Kerim Frei'ın pasında Giuliano ceza yayının gerisinde topu şık bir şekilde Demba Ba'nın önüne bıraktı. Demba Ba, kaleci Can Sevinç'in çalımladıktan sonra dar açıdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0
65. dakikada Başakşehir üçüncü golü buldu. Aleksic'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan ortasında Kerim Frei'in kale alanı önünde diziyle dokunduğu meşin yuvarlak filelere gitti: 3-0