Turgut Özal'a sır mektubu oğlu açtı! 35 yıl sonra okundu içinden bir sır daha çıktı
Turgut Özal'a 35 yıl önce yazılan sır mektubu Kocaeli'de bir sahaf kitabın arasında buldu. Mektup ABD'li Orrion Johnson isimli bir kişi tarafından gönderilmişti. Çıkan haberlerin ardından Özal'ın oğlu Ahmet Özal soluğu İzmit'te aldı. 35 yıldır hiç açılmamış mektup okundu, içinden bir sır daha çıktı.
İzmit ilçesinde sahaf dükkanı işleten Şerafettin Ergül, 3 yıl önce bir kitabın içinden Turgut Özal'a gönderilen mektup buldu. Ergül, mektubun 1987 yılında Orrion Johnson isimli bir kişinin Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington eyaleti Seattle şehrinden dönemin Başbakanı Turgut Özal'a gönderildiğini fark etti.
"Turgut Özal'a yazılmış 35 yıllık sır mektup" başlıklı haberin ardından Kocaeli'ye gelen Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal, mektubu açtı. Mektubun, 1987 yılında Adana Valisi Erdoğan Şahinoğlu'na yazıldığı ve bir kopyasının da Turgut Özal'a gönderildiği anlaşıldı.
Mektubun içinden bir sır daha çıktı: Neden istedi?
Mektubu kaleme alan Orrion Johnson isimli kişinin, Türkiye'de tutuklu olan 5 kişiye cezaevinde kötü davranılmamasını istediği ve bu kişilerin neden tutuklu bulunduğunu sorduğu anlaşıldı. Bu kişilerin kim olduğu ve neden tutuklandıkları ise merak konusu oldu.
Mektup ilk kez açıldı! İşte yazanlar...
6 Temmuz 1987'de yazılan mektupta:
"Sevgili beyefendi, yakın zamanda gözaltı haberi gelen bu beş adam; Yusuf Yürekli, İmayet Torunay, Ahmet Özgentürk, Cumali Güven, Özkan Ünlü adına bu yazıyı kaleme alıyorum.