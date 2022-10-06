Turgut Özal'a sır mektubu oğlu açtı! 35 yıl sonra okundu içinden bir sır daha çıktı

Mektubun içinden bir sır daha çıktı: Neden istedi?

Mektubu kaleme alan Orrion Johnson isimli kişinin, Türkiye'de tutuklu olan 5 kişiye cezaevinde kötü davranılmamasını istediği ve bu kişilerin neden tutuklu bulunduğunu sorduğu anlaşıldı. Bu kişilerin kim olduğu ve neden tutuklandıkları ise merak konusu oldu.

Mektup ilk kez açıldı! İşte yazanlar...