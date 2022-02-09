Turgay Güler'in doğalgaz faturasına kurufasulye çözümü Defne Samyeli'yi çıldırttı: Utanç yok, onur hiç yok!
CNN Türk Ahmet Hakan Tarafsız Bölge canlı yayınında Turgay Güler'in zamlarla beraber yükselen elektrik ve doğalgaz faturalarına yönelik son dönemde vatandaşın isyanına ilişkin 'kurufasulye' önerisi sunmasına Defne Damyeli'den tepki geldi.
Ahmet Hakan'ın sunumuyla CNN Türk'te canlı yayınlanan Tarafsız Bölge programında, son dönemde özellikle sosyal medyada yükselen 'elektrik ve doğalgaz zammı'na ilişkin vatandaşın isyanının konu edildi. Programın konuklarından Akşam yazarı Turgay Güler'in, artan doğalgaz faturalarına ilişkin vatandaşın ısınma sorununu 'kurufasulye yiyerek kendi gazını üretmesiyle' ortadan kaldırabileceğine yönelik ironik çıkışı sosyal medyada olay yarattı. Gazeteci Turgay Güler'e Twitter başta olmak üzere sosyal medya kanallarıdna tepki yaparken, ünlüler cephesinden ilk yorum eski haber spikeri Defne Samyeli'den geldi.
Turgay Güler'in kurufasulye önerisi sosyal medyayı salladı: CNN Türk canlı yayınında elektrik ve doğalgaz faturalarının zamlı tarifelerle yüksek meblağlarda gelmesiyle beraber vatandaşın verdiği tepkilere çözüm önerisi olarak "Bunun için benim çözüm önerim var. Topluma kuru fasulye dağıtılacak, herkes kendi gazını kendisi üretecek" ifadeleriyle sosyal medyanın gündemine oturdu.
Eski haber spikeri Defne Samyeli'den Turgay Güler'e tepki: Eski haber spikeri ve kariyerini son yıllarda oyunculuk ve şarkıcılığa yönelten Defne Samyeli, ünlüler cephesinden Turgay Güler'e ilk tepki veren isim oldu. Defne Samyeli, Turgay Güler'in kuru fasulye önerisinin 'halk ile dalga geçmek olduğunu' öne sürerek 'hicap duyduğunu' ifade etti.
'Utanç yok, vicdan yok, onur hiç yok" : Samyeli, Turgay Güler'in "Topluma kuru fasulye dağıtalım herkes kendi gazını kendi üretecek" sözlerine "Hicap duydum. Toplumla alay mı ediyorlar bir de? Bunlar nasıl ifadeler? Utanç yok, vicdan yok, onur hiç yok.. " diye tepki gösterdi.