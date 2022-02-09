Turgay Güler'in doğalgaz faturasına kurufasulye çözümü Defne Samyeli'yi çıldırttı: Utanç yok, onur hiç yok!

'Utanç yok, vicdan yok, onur hiç yok" : Samyeli, Turgay Güler'in "Topluma kuru fasulye dağıtalım herkes kendi gazını kendi üretecek" sözlerine "Hicap duydum. Toplumla alay mı ediyorlar bir de? Bunlar nasıl ifadeler? Utanç yok, vicdan yok, onur hiç yok.. " diye tepki gösterdi.