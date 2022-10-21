Turbo Turabi bombayı patlattı: Acun Ilıcalı'ya Survivor teşekkürü! "Kesin geliyorum, kariyerimin jübilesini..."
Televizyon ekranlarının en çok izlenen yarışması Survivor'da üst üste iki kez şampiyon olarak kendine has sözleri ve hırslı kişiliğiyle tüm dikkatleri üzerine çeken Turbo Turabi olarak tanınan Turabi Çamkıran sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündeme gelemeye devam ediyor. Son olarak ‘’Burada kimse bakire ölmez’’ sözleriyle adından söz ettiren Turabi bu kez de takipçisinden gelen Survivor 2023 sözlerine verdiği cevapla adeta bombayı patlattı.
TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışmasında 2014 ve 2015'de mücadele ederek 2 kez şampiyon olan Turabi Çamkıran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.
Yarışma sonrası birçok programda boy gösteren Turbo Turabi, son olarak The Challenge: War of the Worlds isimli yarışmada şampiyon olmuştu.
Survivor yarışmasıyla hafızalara kazınan Turbo Turabi lakabıyla ünlenen Turabi Çamkıran, sosyal medya hesabından yaptığı "Burada kimse bakire ölmez, hayat herkesi s...r" notunu düşmüş ve tepkilerin odağı olmuştu.
"Bir tek ben yanacağım"
Geçtiğimiz aylarda havuz başında kadınlarla fotoğrafını paylaşan Turabi, konuyla ilgili kendisine yöneltilen eleştirilere "Başkalarının namusuna dil uzatanlar, genelde en namussuzları çıkıyor. O da ayrı bir konu. Hadi hadi tamam sizden başka namuslusu yok bu dünya da. İnandım. Hepiniz o kadar masum, hepiniz o kadar iyisiniz ki sanarsın cehennemde bir tek ben yanacağım" sözleriyle yanıt vermişti.