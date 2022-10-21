Turbo Turabi bombayı patlattı: Acun Ilıcalı'ya Survivor teşekkürü! "Kesin geliyorum, kariyerimin jübilesini..."

"Bir tek ben yanacağım"

Geçtiğimiz aylarda havuz başında kadınlarla fotoğrafını paylaşan Turabi, konuyla ilgili kendisine yöneltilen eleştirilere "Başkalarının namusuna dil uzatanlar, genelde en namussuzları çıkıyor. O da ayrı bir konu. Hadi hadi tamam sizden başka namuslusu yok bu dünya da. İnandım. Hepiniz o kadar masum, hepiniz o kadar iyisiniz ki sanarsın cehennemde bir tek ben yanacağım" sözleriyle yanıt vermişti.