Türbanı kullanıp ünlenen skandal gelin adayı Hanife Gürdal neden başını açtığını açıkladı!
İzdivaç programıyla adını duyuran tesettürlü gelin adayı Hanife Gürdal, neden başını açtığını açıklayarak eleştirilere cevap verdi. Hanife, "İslamiyeti çok güzel temsil ettiğime inanıyorum. Ama daha fazla tesettürlü kalamadım." dedi.
Yasaklanan Esra Erol ve Zuhal Topal'ın izdivaç programlarıyla ünlenen gelin adayı Hanife Gürdal, başını açtığını duyurmuştu. Gürdal'ın başı açık halde çekerek yayınladığı videolar ise kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
'İslamiyeti çok güzel temsil ettim': Sosyal medya hesabından neden başını açtığını açıklayan Hanife ayrıca eleştirilere de cevap verdi Hanife konuyla ilgili, "Bugün kendime uzunca sordum ben kimim diye
'Ben bu giyimim ile mutlu muyum?' diye sordum. Uzunca bu kararı düşündüm. Hayat benim hayatım. Karar benim kararım. Benim ailem komple muhafazakar. Ben kötü örnek olmuyorum.
Konu inancımla alakalı değil. Konu daha güzel görünmek değil. İslamiyet çok güzel temsil ettiğimi düşünüyorum. Ben sadece daha fazla tesettürlü kalamayacağımı anladıktan sonra kararımı verdim." ifadelerini kullandı.