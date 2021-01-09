Turan Balaban kimdir İsmail Balaban'ın ikiz kardeşi de güreşçi

TV8 ekranlarının en çok sevilen, dünyanın en zorlu yarışması Survivor 2021 bu akşam ilk bölümü ile başlıyor. Her yıl daha da zorlaşan ada şartlarında bu sene ünlüler kadrosunda yer alacak isimlerden biri de ünlü güreşçi İsmail Balaban oldu. 34 yaşında olan İsmail Balaban iki kardeş ve ikiz kardeşi Turan Balaban'da güreşçi. Aslen Antalya'nın Akçay köyünde doğan güreşçi İsmail Balaban 17 yaşındayken eski yağlı güreş pehlivanlarından Ziya Talan'ın kendilerini keşfetmesiyle güreşi profesyonel olarak yapmaya başladı. Peki İsmail Balaban evli mi, ailesi, anne, babası ve ikiz kardeşi kimdir?