Turabi kadınların kalçasına elini koydu ''Hayatımın en güzel zamanı'' dedi!
Survivor yarışmasında gönüllere taht kuran Turabi, son dönemlerde sözleri ve paylaştığı fotoğraflarla gündeme geliyor. Tangalı kadınlarla poz verip ''Hayatımın en güzel zamanlarını yaşıyorum'' dedi, tepkileri üstünde topladı. İşte Turabi'nin o fotoğrafları...
Survivor 2014 ve 2015'de mücadele ederek 2 kez şampiyon olan Turabi Çamkıran iddialı pozlarına bir yenisini ekledi. Geçtiğimiz günlerde "Burada kimse bakire ölmez" notuyla pozlar paylaşan Turabi tangalı kadınlarla poz verdi.
"Başkalarının namusuna dil uzatanlar, genelde en namussuzları çıkıyor" diyen Turabi paylaşımına ise "Hayatımın en güzel dönemini yaşıyorum. Bunu kıskananlar bana şu adresten ulaşabilir; ÇatladaPatlaNoktaKom. Kim namus ve ahlak şövalyeliği yapıyorsa, bilin ki en NAMUSSUZU odur! Sizi gidi nammıssızlar sizi." notunu düştü.
Gelen eleştirileri umursamayan Turabi daha önce de havuzda kadınların arasına girmiş ve kalçalarını tutarak pozlar vermişti.
Geçtiğimiz günlerde de havuz başında kadınlarla yarı çıplak pozuna tepki gelmişti. Takipçileri ''Saçma sapan hareketler yapıyorsun'' yorumları yapmıştı.