Turabi kadınların kalçasına elini koydu ''Hayatımın en güzel zamanı'' dedi!

"Başkalarının namusuna dil uzatanlar, genelde en namussuzları çıkıyor" diyen Turabi paylaşımına ise "Hayatımın en güzel dönemini yaşıyorum. Bunu kıskananlar bana şu adresten ulaşabilir; ÇatladaPatlaNoktaKom. Kim namus ve ahlak şövalyeliği yapıyorsa, bilin ki en NAMUSSUZU odur! Sizi gidi nammıssızlar sizi." notunu düştü.