Turabi cinsel içerikli artı 18 paylaşımıyla edep sınırı aştı! Bu resimler bildiğiniz cinsel içerikli film gibi...

Zevk alıyorum hayatımı yaşıyorum

Türk takipçilerinden paylaşımına tepki alan Turabi, edep sınırlarını artık hiç takmadığını gösteren şu yanıtı verdi:

-Saçmalamayın arkadaşlar. Sizin fikirlerinizin tabi ki benim için bir önemi yok. Bedelini benim ödediğim bu hayatta, keyif aldığım şeylere milletin ne dediği çokta umrumda değil açıkçası. HAYATIMI YAŞIYORUM.