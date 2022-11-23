Turabi cinsel içerikli artı 18 paylaşımıyla edep sınırı aştı! Bu resimler bildiğiniz cinsel içerikli film gibi...
TÜRKİYE'de Survivor şampiyonu olan Turabi ABD'de bambaşka bir hayata daldı. Instagram hesabından bugün yaptığı paylaşım ise artı 18 içerikli oldu. Turabi bildiğiniz cinsel içerikli film çekerken yataktan çıplak bir kadınla resimlerini paylaştı. Turabi'nin edep sınırlarını aşan paylaşımı tepki alırken, "umurumda değil zevk alıyorum" mesajı attı. Turabi'nin bu paylaşımı ABD'de ne iş yapıyor dedirtecek türden... Fotoğraflar cinsel içerikli ve artı 18 uyarısı verelim.
TV8 kanalındaki Survivor'da şampiyon olduktan sonra ABD'ye yerleşen Turabi içine daldığı yeni hayatıyla herkesi şoke ediyor. Instagram hesabından sıklıkla kadınlarla cinsel mesajlar dolu fotoğraflar paylaşan Turabi, bu kez yaptığı paylaşımla edep sınırlarını hayli aştı. Çıplak bir kadınla yatakta cinsel içerikli film çekimi anını paylaşan Turabi, gelen tepkilere de 'umurumda değil zevk alıyorum' yanıtını verdi. Bu fotoğrafların +18 olduğu uyarısını verelim.
Turabi ne iş yapıyor?
Turabi'yi Türk halkı Survivor ile tanıdı. Adada verdiği profil ise hiç böyle değildi. ABD'ye taşındıktan sonra bambaşka bir hayata yelken açan Turabi, cinsel içerikli film sektörüne girmiş görünüyor. Instagramından bugün yaptığı görüntüler de o tarz bir filmin çekim anlarından...
Zevk alıyorum hayatımı yaşıyorum
Türk takipçilerinden paylaşımına tepki alan Turabi, edep sınırlarını artık hiç takmadığını gösteren şu yanıtı verdi:
-Saçmalamayın arkadaşlar. Sizin fikirlerinizin tabi ki benim için bir önemi yok. Bedelini benim ödediğim bu hayatta, keyif aldığım şeylere milletin ne dediği çokta umrumda değil açıkçası. HAYATIMI YAŞIYORUM.
Hayatımın en güzel dönemini yaşıyorum
Turabi daha öncede kadınlarla cinsel mesaj yüklü paylaşımlar yapmış ve 'kıskanıldığını söylemişti. İşte yazdıkları:
-Hayatımın en güzel dönemini yaşıyorum. Bunu kıskananlar bana şu adresten ulaşabilir.
“ÇatladaPatlaNoktaKom” “Kim namus ve ahlak şövalyeliği yapıyorsa, bilin ki en NAMUSSUZU odur!” Sizi gidi nammıssızlar siz