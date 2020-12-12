Turabi Çamkıran'dan kötü haber! 'Gerçekten çok acı çekiyorum’
Eski Survivor şampiyonu Turabi Çamkıran, Survivor Cup için hazırlanırken kötü haber geldi. Survivor Cup için Dominik'e gidecek olan Turabi, çekimlere katılamayacak.
Acun Ilıcalı'nın hazırladığı Survivor'a iki kere katılan ve iki defa şampiyon olan 33 yaşındaki Turabi Çamkıran, sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığını duyurdu.
Yarışmada çekilen bir fotoğrafını paylaşan Turabi Çamkıran şunları söyledi:
"Arkadaşlar üzülerek söylüyorum ki son yapılan covid testim pozitif çıktı. Daha önce gideceğimi söylediğim yarışmaya maalesef gidemiyorum.''
''Şimdi tedavi sürecim başladı umarım tez zamanda iyileşir tekrar sağlığıma kavuşurum. Gerçekten çok acı çekiyorum. Lütfen herkes çok dikkat etsin"
Acun Ilıcalı'nın yeni platformu Exxen için yapacağı Survivor Cup'a gitmeye hazırlanan Turabi, testinin pozitif çıkmasının ardından yarışmaya katılamayacak.