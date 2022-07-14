Turabi Çamkıran'dan Acun Ilıcalı'ya büyük rest! Yine yaptı yapacağını...

Turabi Çamkıran, Survivor'daki performansıyla ve şampiyonluklarıyla başarısını herkese kanıtlarken bir yandan da özlü sözleriyle güldürüyordu. Ada yaşantısındaki tartışmalarda kurallar gereği bazı şeyler içinde ukte kalmış olacak ki, planladığı yeni projesinde küfür ve daha birçok şey serbest... Bu proje ile Acun Ilıcalı'ya adeya meydan okuyan Çamkıran'ın yarışma kuralları bakın nasıl olacak...