Turabi Çamkıran'dan Acun Ilıcalı'ya büyük rest! Yine yaptı yapacağını...
Katıldığı Survivor sezonlarında ada hayatı ve yarışmalardaki performansıyla büyük bir kesim tarafından çok konuşulan ve her hareketiyle gündeme gelmeyi başaran Turabi Çamkıran, bu kez Acun Ilıcalı ile yarışıyor. Yeni bir yarışma projesiyle çıkagelen Çamkıran'ın kurallarını duyanların ağzı açık kaldı. Bakın Çamkıran'ın akıllara durgunluk veren yarışma kuralları nasıl olacak...
Turabi Çamkıran, Survivor'daki performansıyla ve şampiyonluklarıyla başarısını herkese kanıtlarken bir yandan da özlü sözleriyle güldürüyordu. Ada yaşantısındaki tartışmalarda kurallar gereği bazı şeyler içinde ukte kalmış olacak ki, planladığı yeni projesinde küfür ve daha birçok şey serbest... Bu proje ile Acun Ilıcalı'ya adeya meydan okuyan Çamkıran'ın yarışma kuralları bakın nasıl olacak...
Gelmiş geçmiş 7’den 70’e genci yaşlısının izlediği Survivor’da iki kez üst üste şampiyon olan Turbo Turabi cephesinde yeni gelişmeler yaşanıyor.
Turbo Turabi yeni projesiyle Acun Ilıcalı’ya rakip olmaya geliyor. Peki ama nasıl?
Daha önce defalarca Acun Ilıcalı ile karşı karşıya gelen kavgalar eden Turabi Çamkıran Acun ile arasını ne kadar iyi tutsa da bu sefer fena bozulacağına benziyor. Turabi Çamkıran yeni projesiyle Acun Ilıcalı’nın karşısında duracak.