Tunceli'ye huzur geldi Doğa tutkunları Mercan Vadisi'ne akın etti
Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla huzur sağlanan Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki Mercan Vadisi, ilkbahar mevsimiyle farklı illerden bir araya gelen doğa ve fotoğraf tutkunlarının uğrak yerlerinden biri haline geldi.
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde farklı illerden bir araya gelen doğa ve fotoğraf tutkunları, muhteşem manzarası ve yeşil doğasıyla ilgi çeken Mercan Vadisi'ne gezi düzenledi.
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Kentte son yıllarda güvenlik güçlerince yürütülen başarılı terör operasyonlarıyla huzura kavuşan Ovacık ilçesi, yerli ve yabancı turistlerin yeniden gözdesi oldu.
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Türkiye'nin farklı kentlerinden Ovacık ilçesine gezmeye gelen 30 kişilik grup, 3 saatlik gezintiyle Şahverdi köyü mevkisinde yer alan Mercan Vadisi'ndeki doğal güzelliklerin tadını çıkardı.
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Yüksek kesimlerinde adeta kış havasının alçak rakımlarında ise baharın etkili olduğu vadide, doğaseverler kaya tırmanışı yaparak önlerine çıkan rengarenk çiçeklerin görsel şölenine tanıklık etti.
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