Tunceli'de sıkıştırılan 5 kadın terörist etkisiz hale getirildi
Tunceli Kutu Deresinde Jandarma Özel Harekat birliklerinin bir mağaraya yapmış olduğu operasyonda 5 kadın terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Tunceli'de etkisiz hale getirilen 5 teröristin arasında, gri kategoride 300 bin lira ödülle aranan Mihriban Durmaz'ın da olduğu bildirildi.
İçişleri Bakanlığı’nca Tunceli’deki Kutu Deresi’nde jandarma ekiplerinin mağaraya düzenlediği operasyonda, 5 kadın teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Tunceli Kutu Deresinde Jandarma Özel Harekat birliklerinin bir mağaraya yapmış olduğu operasyonda 5 kadın terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir" denildi.
Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak ve İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, Kutudere bölgesine giderek, 5 kadın teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonu bizzat yerinde yönetti. 5 kadın terörist ile birlikte 5 kaleşnikof, bir büyük telsiz, bir küçük telsiz ve bol miktarda döküman ele geçirildi.