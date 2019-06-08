Tunceli'de sıkıştırılan 5 kadın terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak ve İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, Kutudere bölgesine giderek, 5 kadın teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonu bizzat yerinde yönetti. 5 kadın terörist ile birlikte 5 kaleşnikof, bir büyük telsiz, bir küçük telsiz ve bol miktarda döküman ele geçirildi.