Tunceli'de sayıları 30'u geçti! Özgürlüklerine düşkün yılkı atları böyle görüntülendi

Tarihi ve doğal güzellikleri, zengin akarsu kaynakları, endemik bitki örtüsü ve nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan yaban hayvanı çeşitliliğiyle ön plana çıkan Tunceli, bu özellikleriyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.