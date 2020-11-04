Tunceli'de sayıları 30'u geçti! Özgürlüklerine düşkün yılkı atları böyle görüntülendi
TUNCELİ'de 2 bin rakımda yaşayan yılkı atları özgürlüklerine düşkün olmasıyla biliniyor. Sayıları 30'u geçen atlar vadide koşuştururken aralarında seçtikleri lidere göre hareket ettikleri söyleniyor.
Tarihi ve doğal güzellikleri, zengin akarsu kaynakları, endemik bitki örtüsü ve nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan yaban hayvanı çeşitliliğiyle ön plana çıkan Tunceli, bu özellikleriyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.
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Tunceli ovalarında yaşayan ve özgürlüklerine düşkün olmalarıyla bilinen onlarca yılkı atı da Çemizgezek ile Pertek ilçeleri arasında bulunan 2000 rakımlı Reşo Vadisi'nde görüntülendi.
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Atların, koşuşturması görsel şölen oluştururken, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekipleri ile bölgeye yakın yerlerde yaşayan köylülerce, özellikle kış aylarında aç kalmamaları amacıyla atlara yem bırakılıyor.
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Gruplar halinde dolaşan atlar, su ihtiyaçlarını da Reşo Deresi kenarına kadar inerek karşılıyor.
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