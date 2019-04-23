Tunceli'de öldürülen anne ve oğlu son yolculuğuna uğurlandı

Ölmeden önce ifade verdi

Öte yandan Cafer Taş’ın yaralı olarak kaldırıldığı Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde polise verdiği ifadede, "Annemle evde olduğumuz sırada kapı çaldı. Açtığımızda beyaz maskeli biri o anda bize saldırdı. Annemi ve beni bıçakladı. İkimiz ağır yaralandık. Saldırganla bir süre boğuştum sonra saldırgan kaçtı, annem bana yardım etti 200 metre sürünerek ana yola çıktık, sonrasını hatırlamıyorum" dediği belirtildi.