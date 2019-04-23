Tunceli'de öldürülen anne ve oğlu son yolculuğuna uğurlandı
TUNCELİ’nin Pertek ilçesinde evlerine giren kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin bıçaklı saldırısında yaşamını yitiren Gülsüm Taş (61) ile oğlu Cafer Taş’ın (30) cenazeleri toprağa verildi. Öte yandan saldırıdan yaralı olarak kurtulan ve daha sonra yaşamını yitiren Cafer Taş’ın hastanede verdiği ifade ortaya çıktı.
TUNCELİ’nin Pertek ilçesinde evlerine giren kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin bıçaklı saldırısında yaşamını yitiren Gülsüm Taş (61) ile oğlu Cafer Taş’ın (30) cenazeleri, Elazığ’da yapılan otopsinin ardından memleketlerine getirildi.
Anne ve oğlu için Pertek Cemevi’nde düzenlenen cenaze törenine Pertek Belediye Başkanı Ruhan Alan, Hozat Belediye Başkanı Seyfi Geyik, ölenlerin yakınları ve çok sayıda kişi katıldı.
Pertek Cemevi dedesi tarafından anne ve oğul için kılınan namazın ardından omuzlara alınan cenazeler, Asri mezarlıkta yan yana kazılan mezarlara defnedildi.
Ölmeden önce ifade verdi
Öte yandan Cafer Taş’ın yaralı olarak kaldırıldığı Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde polise verdiği ifadede, "Annemle evde olduğumuz sırada kapı çaldı. Açtığımızda beyaz maskeli biri o anda bize saldırdı. Annemi ve beni bıçakladı. İkimiz ağır yaralandık. Saldırganla bir süre boğuştum sonra saldırgan kaçtı, annem bana yardım etti 200 metre sürünerek ana yola çıktık, sonrasını hatırlamıyorum" dediği belirtildi.