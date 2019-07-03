Tunceli'de Munzur Çayı'na düşerek kaybolan gencin cesedi bulundu

Valilikten yapılan açıklamada, ilçenin Yoncalı köyünde yaşayan 27 yaşındaki Eroğlu'nun, 15 Haziran'da hayvanlarını otlatmak için gittiği Munzur Vadisi'ndeki yoldan geçen bir otobüsün arızalanarak açılan bagaj kapağının çarpmasıyla Munzur Çayı'na düşerek kaybolduğu hatırlatıldı.