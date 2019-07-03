Tunceli'de Munzur Çayı'na düşerek kaybolan gencin cesedi bulundu
TUNCELİ'nin Ovacık ilçesinde 19 gün önce yoldan geçen otobüsün arızalanarak açılan bagaj kapağının çarpması sonucu Munzur Çayı'na düşerek kaybolan gencin cesedine ulaşıldı. Engin Eroğlu'nun kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için cesedi Malatya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
TUNCELİ Valiliğinden Ovacık ilçesinde 19 gün önce bir otobüsün bagaj kapağının çarpmasıyla Munzur Çayı'na düşerek kaybolan Engin Eroğlu'nun cesedine ulaşıldığı bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, ilçenin Yoncalı köyünde yaşayan 27 yaşındaki Eroğlu'nun, 15 Haziran'da hayvanlarını otlatmak için gittiği Munzur Vadisi'ndeki yoldan geçen bir otobüsün arızalanarak açılan bagaj kapağının çarpmasıyla Munzur Çayı'na düşerek kaybolduğu hatırlatıldı.
Eroğlu'nun, söz konusu tarihten itibaren ekiplerce Munzur Nehri'nde arandığı belirtilen açıklamada, gencin cesedine otobüsün bagaj kapağının çarpmasıyla düştüğü yerden 8 kilometre uzaklıkta ulaşıldığı aktarıldı.
Açıklamada, "Engin Eroğlu kardeşimize rahmet, ailesine ve sevdiklerine sabır diliyoruz. Eroğlu'nun kaybolduğu ilk günden beri arama çalışmalarına katılan tüm ekiplerimize teşekkür ediyoruz" ifadesi kulanıldı.