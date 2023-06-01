Tunceli'de keşfedildi: Surların arasında gizliydi! Dünyanın en eski karayolu ortaya çıktı...
TUNCELİ’nin Hozat ilçesinde Gavurkale’ye kadar uzanan tarihi bir yol saptandı. Yolun, günümüzden yaklaşık 3 bin yıl önce yapıldığı ve dünyanın en eski kara yolu olduğu olabileceği belirtiliyor.
Tunceli’de son yıllarda yapılan arkeolojik araştırmalar, dünyanın en eski kara yolu olabilecek verileri gözler önüne seriyor. Hozat’ın kuzeydoğu istikametinden Hızan Dağı'nın yanı başındaki Gavurkale’ye uzanan tarihi yolun, Demir Çağı'nda yapıldığı düşünüyor.
Boyutları yer yer 1 metreyi aşan yarı işlenmiş kaya bloklarının oluşturduğu yol zemininde, eğimli yerlerin düzgünleştirildiği ve dere yatakları gibi gerekli görülen yerlere yüksekliği 1 metreyi bulan harçsız taş örgülü köprülerle ulaşımın sağlandığı anlaşılıyor.
Yolun genişliği 3-3,5 metre olmakla beraber yük hayvanları ve atlı arabaların geçişine uygun bir yol olduğu açıkça görülebiliyor. Tarihi yolun bir Demir Çağ yerleşimi olan Gavurkale’ye uzanan 3 kilometre uzunluğundaki rotası net bir şekilde izlenebiliyor.
Gavurkale'de 3 bin yıl önce yapılmış
Yüksekliği 2 metre 80 santim olup uzunluğu 20 metreye kadar ulaşan ve oldukça iyi korunmuş olan sur duvarlarının varlığı, yeni keşfedilen Gavurkale’nin en önemli özelliği olduğu belirtiliyor. Kalede ana kayaya oturtulmuş sur duvarlarının alt kademe sur duvarları 130x60 santimetre gibi görece daha büyük yarı işlenmiş taş bloklarından oluşurken, üst kademe sur duvarları 100x25 santimetre ile 20x10 santimetre arasında değişen sal taşlarıyla inşa edildiği saptandı