Tunceli'de defineciler tarihi atbaşı mezar taşlarını talan ettiler!
TUNCELİ'nin Hozat ilçesinde bulunan ve 18'inci yüzyılda yapıldığı tahmin edilen atbaşı mezar taşları, define avcılarının yaptığı kaçak kazılarla tahrip edildi.
Türkiye'de sadece Hozat ilçesine bağlı Dervişçemal köyü ile Karaçavuş köylerinde bulunan 18 ve 19'uncu yüzyılda yapılan atbaşı, koçbaşı ve dönemin ileri gelenlerine ait taş ustalığının önemli mimarilerinden olan anıt mezarlar, zaman içinde define avcılarının yaptığı kaçak kazılarla tahribata uğradı.
Dervişcemal köyünde, 10 dönüm arazi üzerinde bulunan tarihi mezar taşları Türkiye'deki çeşitli üniversitelerden gelen araştırmacıların çalışma konusu oldu. Araştırmalarda 3 farklı türdeki mezar taşlarındaki mutfak eşya tasvirlerinin Orta Asya'dan başlayıp, Anadolu'daki Alevi inancıyla bağlantılı köklü bir geleneğin ürünü olduğu ortaya çıkarıldı.
Dervişcemal ve Karaçavul köylüleri, Türkiye'de tek olma özelliğini taşıyan az sayıdaki atbaşı ve koçbaşı mezar taşlarının koruma altına alınmasını, onarılmasını ve bölgenin SİT alanı ilan edilmesini istiyor.
"Mezarlık kültürel bir miras": Dervişcemal köyünde yaşayan Birsen Adıgüzel, mezarlığın çok eski ve tarihi bir öneme sahip olduğunu belirterek, "Aslında biz de bu mezarlığın ve burada bulunan mezarların tarihi ile ilgili pek bilgi sahibi değiliz. Bu mezarlar yüzyıllardır burada varlığını sürdürüyor. Ancak bu mezarlar ve mezar taşlarının çoğu yıkılmış ve tahrip edilmiş.