Tunceli'de çevre kirliliğine dikkat çekmek istediler! Atıklarla dolaştılar!

"Kirliliği gördüğümüz zaman içimiz sızlıyor"

Şare sözlerini şöyle tamamladı: "İnsanlar piknik yerlerine gidip, yiyip içtikten sonra ellerindeki şişeleri, çöpleri doğaya bırakıyorsa, burada bir vicdan eksikliği var demektir. Biz sadece burada değil batıda, Trakya’da, Ege’de nerede olursa olsun, kirliliği gördüğümüz zaman içimiz sızlıyor. Bu sorun genel olarak bizi ilgilendiren, içimizi sızlatan rahatsız eden bir durumdur."