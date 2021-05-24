Tunceli'de bulunan 2 bin 800 yıllık tarihi Pertek Kalesi göz kamaştırıyor
TUNCELİ'de Urartular döneminde tepenin üzerine inşa edilen 1974'te Keban Baraj Gölü'nün suları altında kalmasıyla ada görünümüne kavuşup maviliklerin arasında hayran bırakan 2 bin 800 yıllık Pertek Kalesi, cazibe merkezi olma yolunda.
Milattan önce 8. yüzyılda Murat Nehri'nin kıyısındaki sivri bir tepenin üzerine Urartular tarafından inşa edilen Pertek Kalesi, 1974 yılında Keban Barajı’nın kurulmasıyla sular altında kalarak ada görünümüne kavuştu.
Tunceli'nin Pertek ilçesinin en önemli değerlerinden biri olan kale; Urartulardan Perslere, Helenlere, Roma'ya, Selçuklulara ve Mengüceklilere ev sahipliği yaptı.
Osmanlılar zamanında onarımı yapılan 2 bin 800 yıllık kale, iç içe iki surdan oluşuyor ve surlar arasında yapı kalıntıları bulunuyor.
Kalenin güney cephesindeki yontma taşların arasına kondurulmuş kırmızı sert tuğlalar ve serpiştirilmiş mavi çiniler içinde ise sarnıç ve yapı kalıntıları mevcut.