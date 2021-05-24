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Tunceli'de bulunan 2 bin 800 yıllık tarihi Pertek Kalesi göz kamaştırıyor

Demirören Haber Ajansı
Tunceli'de bulunan 2 bin 800 yıllık tarihi Pertek Kalesi göz kamaştırıyor

TUNCELİ'de Urartular döneminde tepenin üzerine inşa edilen 1974'te Keban Baraj Gölü'nün suları altında kalmasıyla ada görünümüne kavuşup maviliklerin arasında hayran bırakan 2 bin 800 yıllık Pertek Kalesi, cazibe merkezi olma yolunda.

Tunceli'de bulunan 2 bin 800 yıllık tarihi Pertek Kalesi göz kamaştırıyor

Milattan önce 8. yüzyılda Murat Nehri'nin kıyısındaki sivri bir tepenin üzerine Urartular tarafından inşa edilen Pertek Kalesi, 1974 yılında Keban Barajı’nın kurulmasıyla sular altında kalarak ada görünümüne kavuştu.

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Tunceli'de bulunan 2 bin 800 yıllık tarihi Pertek Kalesi göz kamaştırıyor

Tunceli'nin Pertek ilçesinin en önemli değerlerinden biri olan kale; Urartulardan Perslere, Helenlere, Roma'ya, Selçuklulara ve Mengüceklilere ev sahipliği yaptı.

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Tunceli'de bulunan 2 bin 800 yıllık tarihi Pertek Kalesi göz kamaştırıyor

Osmanlılar zamanında onarımı yapılan 2 bin 800 yıllık kale, iç içe iki surdan oluşuyor ve surlar arasında yapı kalıntıları bulunuyor.

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Tunceli'de bulunan 2 bin 800 yıllık tarihi Pertek Kalesi göz kamaştırıyor

Kalenin güney cephesindeki yontma taşların arasına kondurulmuş kırmızı sert tuğlalar ve serpiştirilmiş mavi çiniler içinde ise sarnıç ve yapı kalıntıları mevcut.

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