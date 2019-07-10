Tunceli terör belasından kurtuldu cennete dönüştü
TUNCELİ, Vali Tuncay Sonel'in yaptığı çalışmalar ve güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla büyük değişim yaşadı. Terörün bitme noktasına geldiği, 'altın dönemi'ne giren kent, turizm, spor ve tatil şehri haline geldi.
Vali Tuncay Sonel'in, 13 Haziran 2017'de kente atanmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanların destekleriyle yürütülen çalışmalar ve güvenlik güçlerinin terörle etkin ve başarılı mücadelesi sonucu büyük değişim yaşandı.
Hayata geçirilen projelerle yeni çehreye kavuşan kent, yazla birlikte ziyaretçi akınına uğruyor. Terörden büyük ölçüde temizlenen kent turizmde ise altın dönemini yaşıyor. Tatilcilerin rotasını çevirdiği kentteki turist sayısı geçmiş yıllara göre 3 kat arttı.
Su sporları alanında önemli bir potansiyele sahip olan Tunceli, Munzur Nehri üzerine büyük gezi tekneleri, sürat motorları, su jeti ve gondolların getirilmesiyle, yapılan su sporları ve doğa sporları merkezleriyle tatilcilerin uğrak yeri haline geldi.
Son 2 yıl içerisinde Tunceli’de özellikle su ve hava sporları alanında ilkler yaşandı. Tunceli, ilk kez 2018 yılında Türkiye Rafting Şampiyonası ve Türkiye Yamaç Paraşütü-Akrobasi Şampiyonası gibi başarılı organizasyonlara ev sahipliği yaptı. Yine 2018 yılında Munzur Nehri’nin 36 kilometrelik bölümü Dünya Rafting Federasyonu (WRF) tarafından 'Uluslararası Rafting Parkuru' ilan edildi.