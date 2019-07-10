Tunceli terör belasından kurtuldu cennete dönüştü

Son 2 yıl içerisinde Tunceli’de özellikle su ve hava sporları alanında ilkler yaşandı. Tunceli, ilk kez 2018 yılında Türkiye Rafting Şampiyonası ve Türkiye Yamaç Paraşütü-Akrobasi Şampiyonası gibi başarılı organizasyonlara ev sahipliği yaptı. Yine 2018 yılında Munzur Nehri’nin 36 kilometrelik bölümü Dünya Rafting Federasyonu (WRF) tarafından 'Uluslararası Rafting Parkuru' ilan edildi.