Tunceli şehidi Hüseyin Çatal memleketi Isparta'da son yolculuğuna uğurlandı

Tunceli Alacık Jandarma Karakol Komutanlığı'nda görevli Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Çatal, dün hidrofor arızasını gidermek için gittiği Gökçek Jandarma Karakol Komutanlığı'nda kalp krizi geçirdi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Çatal, helikopter ile Tunceli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ancak doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu.