Tuncel Kurtiz mezarı başında anıldı

Güre Çamlıbel Mahallesi’nde Edremit Belediyesi tarafından düzenlenen anma etkinliğine, CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, belediye başkan vekilleri, meclis üyeleri, eşi Medend Kurtiz, aile yakınları ve sanatçılar ile sevenleri katıldı. Törene katılanlar Kurtiz’in mezara karanfiller bırakıldı.