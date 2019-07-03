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Tunca Nehri'nde kum adacıkları oluştu

Tunca Nehri'nde kum adacıkları oluştu

Edirne' de kış aylarında taşkınlarıyla ünlenen Tunca Nehri'nde aşırı sıcak ve buharlaşma nedeniyle kum adacıkları oluştu.

Tunca Nehri'nde kum adacıkları oluştu - Sayfa 1

Su seviyesinde mevsimsel düşmelerin görüldüğü Tunca Nehri'nin bazı yerlerinde oluşan kum adacıkları kuşların adeta meskeni oldu.

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Tunca Nehri'nde kum adacıkları oluştu - Sayfa 2

Hava sıcaklığının son günlerde 40 derecelere yaklaşmasına bağlı artan buharlaşma nedeniyle nehrin su seviyesi düşmeye başladı.

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Tunca Nehri'nde kum adacıkları oluştu - Sayfa 3

Seviyenin düşmesiyle nehir tabanındaki kumlar bazı alanlarda adacık görüntüsünü aldı.

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Tunca Nehri'nde kum adacıkları oluştu - Sayfa 4

Nehirden beslenen kuşların ise kum adacıkları dinlenme yerleri oldu.

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