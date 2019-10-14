Tunç Soyer'den bir ilk! Makam odasını minibüse yükledi
İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir’de 'seyyar makam' uygulamasını başlattı. Başkanlık makamını özel tasarlanan minibüse taşıyan Başkan Soyer'e vatandaşlardan ilgi yoğundu.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, muhtarlarla ve vatandaşlarla yüz yüze görüşüp taleplerini en kısa sürede çözüme ulaştırmak amacıyla makam odasını minibüse taşıdı.
İçinde çalışma masası, bilgisayar, muhtarlar ve vatandaşların oturacağı koltukların yer aldığı, araçta bulunan güneş panelleriyle harcadığı elektriğin bir bölümünü üreten seyyar makam minibüsü bugün İzmir'de yola çıktı.
"Muhtarlarımız, vatandaşlarımız belediye kapısının önünde beklemeyecek. Biz onların yanına gideceğiz" diyen Başkan Soyer, muhtarlar ve vatandaşlarla tek tek görüştü, notlar aldı ve yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Başkan Soyer’e, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe de eşlik etti. Soyer, gelen talepleri sokak sokak gezerek yerinde inceledi.