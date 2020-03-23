Tüm yurtta can sıkan korona umursamazlığı Ne 65 yaş yasağı ne sosyal mesafe takıldı
Tüm toplumun sağlını tehdit eden coronavirüse karşı devlet tedbirlerini alıyor ancak getirilen geçici kurallara uyulması konusunda çok ciddi bilinçsizlik hakim vatandaşımızda. Öyle ki bugün yurt genelinde belirli süre mesai yapma kararı alan bankalar önünde oluşan kuyruklarda ne 65 yaş kuralı ne de sosyal mesafeye uyuldu.
Ülkemizde kamu özel işbirliği ile ülke genelinde ölümcül koronavirüs karşı adeta bir önlem seferberlik başlatıldı. Neredeyse tüm alanlarda bir dizi tedbir kararlar alındı ve hayata geçirildi. Ancak bu hayati konuda duyarsız davranan vatandaşlarımız da yok değil. Şöyle ki bugün itibariyle birçok banka saat 12.00'de mesaiye başladı. Ancak bu uygulamada haberi olmayan çok sayıda vatandaş erken saatlerden itibaren bankalara gitmeye başladı. Mesainin başladığı saat 12.00'ye kadar banka önlerinde uzun kuyruklar oluştu.
ne 65 yaş kuralı ne de sosyal mesafe kuralını takan yok
Banka ve PTT şubelerindeki kuyruklarda ne 65 yaş kuralı ne de sosyal mesafeye uyuldu.
65 yaş ve üstündeki vatandaşlar polise yakalandı
Parka ve çarşıya çıkan, bankalar önünde uzun kuyruklar oluşturan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, polisler tarafından uyarıldı. Bazı vatandaşlar, ekipler tarafından evlerine kadar bırakıldı
İşte yurt genelinde canını ve hatta toplumun sağlığını hiçe sayan vatandaşların oluşturduğu can sıkan manzaralar...