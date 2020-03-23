Tüm yurtta can sıkan korona umursamazlığı Ne 65 yaş yasağı ne sosyal mesafe takıldı

Ülkemizde kamu özel işbirliği ile ülke genelinde ölümcül koronavirüs karşı adeta bir önlem seferberlik başlatıldı. Neredeyse tüm alanlarda bir dizi tedbir kararlar alındı ve hayata geçirildi. Ancak bu hayati konuda duyarsız davranan vatandaşlarımız da yok değil. Şöyle ki bugün itibariyle birçok banka saat 12.00'de mesaiye başladı. Ancak bu uygulamada haberi olmayan çok sayıda vatandaş erken saatlerden itibaren bankalara gitmeye başladı. Mesainin başladığı saat 12.00'ye kadar banka önlerinde uzun kuyruklar oluştu.