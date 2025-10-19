Tüm varlığını satıyor iddiaları vardı! Burak Özçivit ve Fahriye Evcen ülkeyi mi terk ediyor?
Yer aldıkları dizi ve reklamlardan kazandıkları milyonlarla lira paralarla gündeme gelen ünlü çift Fahriye Evcen ile Burak Özçivit geçtiğimiz haftalarda 'ülkeyi terk edecekler' iddialarıyla tekrar gündeme gelmiş ve çok konuşulmuştu. Burak Özçivit, haklarındaki iddialar karşı bir kez daha sessizliğini bozdu. Bakın Özçivit neler söyledi...
"Çalıkuşu" dizisinin setinde tanışan ve zaman içerisinde arkadaşlıkları aşka dönüşen Fahriye Evcen ile Burak Özçivit çifti 2017 yılında dünyaevine girmişti. Oyuncu çift ilk çocukları Karan'ı 2019 yılında, ikinci çocukları Kerem'i ise 2023 yılında kucaklarına aldı. Çiftin hakkında yakın zamanda tüm mal varlılarını sattıları ve nakde çevirdikleri iddiaları dolaşıyordu. Akıllara ülkeyi terk ettikleri düşüncesi gelmişti. Ünlü çiftten Burak Özçivit iddialara yanıt evrdi.
'TÜM MAL VARLIĞINI NAKDE ÇEVİRİYOR'
Gazeteci Mehmet Üstündağ, Gel Konuşalım programında Özçivit’in mal varlığını nakde çevirdiğini iddia etmişti.
Üstündağ; 'Burak Özçivit yaklaşık 7 veya 8 arabasını sattı. Zararına satışlar yapınca benim aklıma acaba ülkeden mi gidecek, boşanma filan mı var diye geldi.' ifadelerini kullanmıştı.
Burak Özçivit, bütün mal varlığını satıp Türkiye'den taşınacağına dair çıkan iddialara yanıt verdi.