Tüm uyarı ve yasakları yine takan olmadı! Avcılar'daki pazarda millet iç içe dolaştı
İSTANBUL'un ilçelerinden Avcılar'daki semt pazarından bugün çekilen fotoğraflar hızla yayılımını sürdüren yeni tip coronavirüs (Kovid-19) salgınını ile mücadeleyi bir hayli zora sokar nitelikte.. Öyle ki pazarda insanların ne maske, ne 3 adım mesafesi, ne de 20 yaş altı yasağına uyduğu görüldü.
Tüm dünyayı saran yeni tip coronavirüs salgını ülkemizde de çok ciddi tehlike arz etmeye başladı. Bu doğrultuda hükümet bir dizi yasak ve önlem mekanizmalarını devreye soktu. Gel gör ki onca uyarı ve yasak kararını takan yok... İstanbul Avcılar'daki semt pazarı bunun son örneği oldu. Daha dün açıklanan toplu alanlarda maskesiz dolaşma yasağı ve 3 adım mesafesi kuralına kimse riayet göstermedi. Çoğu vatandaşın maske takmadığı gözlenirken, pazarda millet adeta iç içe gezdi. Pazardan gün içinde çekilen fotoğraflar dehşete düşürdü..
Ölümcül salgın nedeniyle evden çıkılmaması yönünde çağrılar yapılırken, Avcılar'da kurulan semt pazarındaki kalabalık dikkat çekti. Market ve pazar yerlerinde maske takmanın zorunlu hale getirilmesinin ilk gününde çoğu kişinin maskesiz dolaştığı, sosyal mesafe kurallarının da çiğnendiği görüldü.
Bazı tezgahlarda ise müşteriler sebzeleri elleyerek seçti.
Koronavirüs salgınıyla mücadelede alınan önlemler kapsamında en son, marketlere ve pazarlara maskesiz girişlerin yasaklandığı açıkladı.