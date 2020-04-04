Tüm uyarı ve yasakları yine takan olmadı! Avcılar'daki pazarda millet iç içe dolaştı

Tüm dünyayı saran yeni tip coronavirüs salgını ülkemizde de çok ciddi tehlike arz etmeye başladı. Bu doğrultuda hükümet bir dizi yasak ve önlem mekanizmalarını devreye soktu. Gel gör ki onca uyarı ve yasak kararını takan yok... İstanbul Avcılar'daki semt pazarı bunun son örneği oldu. Daha dün açıklanan toplu alanlarda maskesiz dolaşma yasağı ve 3 adım mesafesi kuralına kimse riayet göstermedi. Çoğu vatandaşın maske takmadığı gözlenirken, pazarda millet adeta iç içe gezdi. Pazardan gün içinde çekilen fotoğraflar dehşete düşürdü..