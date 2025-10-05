Tüm ülkede sağanak sağış alarmı! Sıcaklıklar düştükçe düşüyor, 5 günlük hava tahmini

BULUTLU HAVALAR HAKİM OLACAK

Pazartesi günü, batı bölgelerde parçalı bulutlu bir hava hakim olacak.

Marmara, Kıyı Ege, Batı Karadeniz, Manisa, Isparta, Antalya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Çankırı ve Ankara'nın kuzeybatısı ile Burdur'un doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış alacak.

Sıcaklıklar; İstanbul ve Ankara'da 20-25 derece, İzmir'de 24-27 derece, Antalya'da 28-30 derece civarında seyredecek.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da ise az bulutlu ve açık hava bekleniyor, sıcaklıklar 25-32 dereceye çıkacak.