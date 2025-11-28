Tüm Türkiye'yi ekrana bağlamışlardı! Skandallarıyla yıllarca konuşulan Palu Ailesi belgesel oluyor
ATV ekranlarının Müge Anlı ile Tatlı Sert programında sırrı çözülmeye çalışılan ve tüm Türkiye'nin yıllarca konuştuğu Palu Ailesi yeniden gündeme geldi. Türkiye’yi derinden sarsan ve aylarca gündemden düşmeyen Palu Ailesi vakası, HBO tarafından belgesel formatında ele alınarak uluslararası izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.
ATV ekranlarının en çok izlenen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te sırrı çözülmeye çalışılan Palu Ailesi yeniden gündeme geldi. Türkiye’nin en çarpıcı aile skandallarından biri haline gelen Palu Ailesi vakası, bu kez uluslararası bir yapımın odağına girdi. Dünyaca ünlü dijital platform HBO, yıllarca Türkiye gündemini meşgul eden ve herkesin büyük bir ilgiyle takip ettiği dosyayı belgesel formatında ele alacağını açıkladı.
Platformun duyurusunda yer alan,
“Karanlık sırlar ve gerçek ifadeler… Türkiye'nin en sarsıcı dosyalarından biri yeniden açılıyor.”
ifadesi dikkat çekti.
BELGESEL HBO MAX’TE YAYINLANACAK
HBO, Palu Ailesi olayını “karanlık sırlar” ve “gerçek ifadeler” vurgusuyla yeniden gündeme taşıdı. Yapımın yakında HBO Max’te yayınlanacağı belirtilirken, belgeselde özel röportajlar, arşiv görüntüleri, uzman görüşleri ve derinlemesine bir araştırmanın yer alacağı ifade edildi.
TÜRKİYE’Yİ SARSAN KAYIP VAKASI
Kocaeli’nin Körfez ilçesinde yaşayan Meryem Tanhal ve kızı Melike, 11 yıl önce kaybolmuştu. Aile bireyleri, 2018 yılında Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıkarak kayıp yakınlarını aramış, canlı yayındaki açıklamalar Türkiye’yi şoke etmişti.