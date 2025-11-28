Tüm Türkiye'yi ekrana bağlamışlardı! Skandallarıyla yıllarca konuşulan Palu Ailesi belgesel oluyor

ATV ekranlarının en çok izlenen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te sırrı çözülmeye çalışılan Palu Ailesi yeniden gündeme geldi. Türkiye’nin en çarpıcı aile skandallarından biri haline gelen Palu Ailesi vakası, bu kez uluslararası bir yapımın odağına girdi. Dünyaca ünlü dijital platform HBO, yıllarca Türkiye gündemini meşgul eden ve herkesin büyük bir ilgiyle takip ettiği dosyayı belgesel formatında ele alacağını açıkladı.