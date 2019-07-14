Tüm Türkiye’de aranıyordu Aydın'da yakalandı

Yapılan bir diğer sorgulamada ise araçtan kaçmaya çalışırken yakalanan Ö.Z. isimli şahsın yapılan kaba üst aramasında sol arka cebinde bulunan sigara paketinin arka naylon kısmında beyaz sigara jelatinine sarılı bir fişek kristal olarak tabir edilen metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca, söz konusu kişinin 'hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçundan (2) ayrı, 'mala zarar verme' suçundan (6) ayrı, 'kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık' suçundan beş (5) ayrı, 'adet gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık' suçundan, 'haksız yere elde bulundurulan anahtarla kilit açmak suretiyle hırsızlık' suçundan (2) ayrı, 'nitelikli olarak konut dokunulmazlığı ihlal' suçundan, 'görevi yaptırmamak için direnme' suçundan, 'hakaret' suçundan, 'silahlı yağma' suçundan (2) ayrı olmak üzere toplamda 21 ayrı suçtan arandığı ve hakkında 49 yıl 8 ay 5 gün kesinleşmiş cezası olduğu tespit edildi.